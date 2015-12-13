حظك اليوم برج الحوت الإثنين 2015/12/14

على الجانب المهنى:
>الأجواء هادئة اليوم فى عملك، مما يساعدك على العمل بزهن صافى وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الاعمال التى كانت موكله اليك.
على الجانب العاطفى:
>اليوم تذهب مع الشريك فى نزهه ليلية تساعداكم على الاقتراب من بعضكما اكثر والابتعاد عن أجواء المشاكل.
على الجانب الصحى:
>النوم الكافى طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وطريقك المضمون للحصول على الصحة الجيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>لو كنت تبحث عن ترقية او مكافأة من عملك لهذا الاسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تجعلك متميز، كما عليك أن تبذل الكثير من الجهد والاتقان.