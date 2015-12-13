حظك اليوم برج الحوت الإثنين 2015/12/14

على الجانب المهنى:

>الأجواء هادئة اليوم فى عملك، مما يساعدك على العمل بزهن صافى وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الاعمال التى كانت موكله اليك. على الجانب العاطفى:

>اليوم تذهب مع الشريك فى نزهه ليلية تساعداكم على الاقتراب من بعضكما اكثر والابتعاد عن أجواء المشاكل. على الجانب الصحى:

>النوم الكافى طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وطريقك المضمون للحصول على الصحة الجيدة. توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لو كنت تبحث عن ترقية او مكافأة من عملك لهذا الاسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تجعلك متميز، كما عليك أن تبذل الكثير من الجهد والاتقان.

شبكةعيونالإخبارية

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