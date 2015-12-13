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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الإثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الإثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الإثنين 2015/12/14
 

 

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:
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تقع فى مشكلة كبيرة، أو يسبب زميل فى العمل وقيعة بينك وبين المدير، أحذر فالشر لن يأتيك إلا من الأقربون، والثقة المفرطة فى الأشخاص هى التى ستتسبب فى وقوعك.
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توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
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يدخل شخص جديد على حياتك، وتشعر أنه يعوضك عن أوقات سيئة كثيرة احتجت فيها للحب ولم تجده، ودع وحدتك، وأكمل دربك مع هذا الشخص، لأنه مكافأة من القدر لك على انتظارك.
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توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:
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تستعيد نشاطك وقوتك البدنية، وتشعر أنه ثم ارتياح فى جسمك، لا ترهق نفسك فى العمل كثيراً ، ولا تقسو على جسمك وتحمله أكثر مما يمكنه احتماله.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.
>ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.
> وعن حظ برج الجوزاء اليوم الأحد، يتوقع علماء الفلك دخول تغيير كبير فى حياتك اليوم، ربما يكون عمل أو شخص جديد، افتح باب الطموح والأمل، ولا تستسلم للمصاعب مع أول مشكلة تقابلك.

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