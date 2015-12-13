حظك اليوم برج السرطان الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تواجه أعباء وضغوط فى العمل خلال الوقت الحالى، لذا ابدأ بتخفيف الأثقال عن عاتقك لأن الأمر سوف يزداد صعوبة، يجب عدم إضاعة الوقت فى الأشياء غير الضرورية حتى لا تفقد طاقتك وحيويتك، وواجه المشكلات بجرأة وشجاعة وبدون خوف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى تصل إلى تحقيق أهدافك وقسم أهدافك إلى أهداف طويلة وقصيرة الأجل.> تواجه مشاكل عاطفية مع شريك حياتك، ولكن يجب أن تتحدثا سوياً حتى تزيل كل آثار الخلاف، ويجب أن تفتح قلبك له ويفتح قلبه لك، ويجب أن تتغلب على سوء الفهم بينك وبين الأصدقاء والأشخاص المقربين.>تواجه بعض المشاكل الصحية نتيجة عاداتك الغذائية الخاطئة، يجب أن تبتعد عن هذه العادات وتهتم بصحتك وراحتك قليلاً، لذا قم بأخذ قسطاً من الراحة على مدار اليوم، وإن لم تستطع قم بأخذ إجازة من العمل اليوم، فأنت بحاجة إلى الراحة والاسترخاء.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه مشكلات كثيرة فى حياتك، لذا يجب أن تخفف عن عاتقك هذه الأثقال والضغوط، وتعامل مع الضغوط يوماً بيوم ولا تؤجلها للغد حتى لا تتفاقم هذه المشكلات بدون إضاعة الكثير من الوقت أو إهدار الكثير من الطاقة واهتم بصحتك قدر الإمكان لتحقق ما تتمنى وترغب من أحلام وأهداف مستقبلية.