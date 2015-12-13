أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 2015/12/14

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج السرطان الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج السرطان:


>

على الصعيد المهنى:


>تواجه أعباء وضغوط فى العمل خلال الوقت الحالى، لذا ابدأ بتخفيف الأثقال عن عاتقك لأن الأمر سوف يزداد صعوبة، يجب عدم إضاعة الوقت فى الأشياء غير الضرورية حتى لا تفقد طاقتك وحيويتك، وواجه المشكلات بجرأة وشجاعة وبدون خوف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى تصل إلى تحقيق أهدافك وقسم أهدافك إلى أهداف طويلة وقصيرة الأجل.

على الصعيد العاطفى:


> تواجه مشاكل عاطفية مع شريك حياتك، ولكن يجب أن تتحدثا سوياً حتى تزيل كل آثار الخلاف، ويجب أن تفتح قلبك له ويفتح قلبه لك، ويجب أن تتغلب على سوء الفهم بينك وبين الأصدقاء والأشخاص المقربين.

على الصعيد الصحى:


>تواجه بعض المشاكل الصحية نتيجة عاداتك الغذائية الخاطئة، يجب أن تبتعد عن هذه العادات وتهتم بصحتك وراحتك قليلاً، لذا قم بأخذ قسطاً من الراحة على مدار اليوم، وإن لم تستطع قم بأخذ إجازة من العمل اليوم، فأنت بحاجة إلى الراحة والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه مشكلات كثيرة فى حياتك، لذا يجب أن تخفف عن عاتقك هذه الأثقال والضغوط، وتعامل مع الضغوط يوماً بيوم ولا تؤجلها للغد حتى لا تتفاقم هذه المشكلات بدون إضاعة الكثير من الوقت أو إهدار الكثير من الطاقة واهتم بصحتك قدر الإمكان لتحقق ما تتمنى وترغب من أحلام وأهداف مستقبلية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى