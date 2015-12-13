حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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>هذا اليوم سيكون رائعًا بالنسبة لك على العديد من المستويات، أهمها أنك ستبدأ مرحلة جديدة فى الحياة العملية والتى ستشجعك على توحيد جهودك مع الآخرين وسيكون لديك ميول نحو التوسع الاجتماعى فى العمل.> تبذل جهدًا من أجل الحفاظ على كلمتك وأحد الوعود المهمة بالنسبة لك، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابًا على علاقة حبك خاصة حين يلاحظ شريكك مدى وفائك بمسؤوليتك وأنك تحاول القيام بأفضل ما لديك فى الوقت الحالى للالتزام بوعودك.ستعانى اليوم بعض الآلام والأوجاع الواضحة وربما يكون من المفيد أن تمارس بعض التمارين لا سيما تمارين التمدد ولا بأس بالقليل من اليوجا لتبدأ فى الشعور بالنشاط مرة أخرى. بشكل عام صحتك جيدة ولكنك بحاجة للتركيز على نمط الحياة الصحى وممارسة الرياضة بانتظام وستجد أن هذا ينعكس عليك إيجابًا.بينما يخف حمل الأمور فى حياتك الشخصية عليك وتبدو أكثر إشراقًا فى الوقت الحالى، يمكن أن تتوقع بعض الأحمال الثقيلة والساخنة فى الجوانب العملية من يومك، وهذا بالتأكيد لن يكون سهلاً من حيث التفاوض أو إجراء لعبة السلطة ولكن مهما كانت التجربة قاسية ستتعلم بعض الدروس التى لا تقدر بثمن فحاول اغتنام الفرصة.

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