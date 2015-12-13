حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



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>من المتوقع أن تبدأ فترة رائعة من حياتك المهنية خلال أربعة أسابيع من اليوم، وهى فرصة كبيرة لتدفع نفسك قدمًا نحو تحقيق أهدافك السنوية، ويمكنك تحقيق قدر كبير من الإنجازات باستغلال طاقتك العالية للغاية.>خيالاتك الرومانسية وأوهامك ليست مجرد مضيعة للوقت، لأنها تحمل إشارات مهمة للوضوع الحالى فى حياتك الرومانسية وعليك أن تستفيد منها من خلال النظر إليها بعقل وقلب مفتوح، قد تكتشف شيئًا مهما عن علاقتك العاطفية فى الوقت القريب طالما تتعامل مع المشكلة بطريقة موضوعية مع الرموز القادمة من اللاوعى الخاص بك.>أنت بحاجة للتعبير عن نفسك بشكل أفضل قبل فوات الآوان فمشاعرك المكبوتة لفترة طويلة جدًا تؤدى إلى مشاكل صحية من ضغط وتوتر لذلك يجب أن تكون واعيًا بضرورة التواصل بوضوح فى مكان عملك وعلاقاتك الاجتماعية والعاطفية.>بالاهتمام بقدراتك على التواصل اليوم يمكنك أن تقوم باتصالات كبيرة فى مختلف السياقات الاجتماعية، يمكنك أن تنجز شيئًا مهما اليوم وتستغل قدراتك فى التواصل من أجل الإصلاح بين الناس بشكل أفضل من أى شخص آخر وهو ما يعزز موقفك فى العمل وفى الحياة الاجتماعية.

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