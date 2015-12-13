حظك اليوم برج العذراء الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تواجه تحديات كبيرة فى العمل وتشعر أنك تتحمل أكثر من طاقتك من المهام المستحيلة، وبدلاً من أن تتحمل أعباء أو تواجه هموماً من هذه المهام فقد يساعدك هذا فى التوصل إلى حلول مبتكرة، ولا ترفض المساعدة من الآخرين وبدلاً من ذلك افتح قلبك بصدر رحب لزملائك وساعدهم وكن ودوداً ومتعاوناً قدر الإمكان.> تواجه مشاكل مع شريك حياتك بسبب قلة الصبر على شريك حياتك، وكذلك أنك تضعه تحت ضغوط دائمة بسبب غيرتك الشديدة وإيقاعه فى المشاكل بصفة مستمرة ويجب الصبر على المشكلات لإيجاد حل لها.>صحتك جيدة اليوم ولكن العصبية لن تفيدك اعلم ذلك جيداً ولا تضغط على عقلك بالتفكير المتزايد فى المشكلات وانظر للأمور بنظرة مختلفة تجد حلاً لكل الأمور حولك بدلاً من النظرة الكئيبة والسوداوية.> توقع علماء الفلك والأبراج أنك تقابل التحديات بصورة متكررة اليوم، ولكن يجب أن تتحمل مسئولية هذه التحديات وتواجهها بقدر المستطاع وتوفر طاقتك للأشياء الهامة بدلاً من إضاعة الوقت فى الإنشغال بأمور جانبية وغير أساسية، ولا تستهلك كل طاقتك فى العمل واخلق وقتاً لحياتك الشخصية، ويجب أن تهتم لصحتك جيداً لأن العصبية الزائدة سوف تنعكس بشكل سلبى للغاية.