انتقاء نوع الحيوان المنوى أفضل طرق تجنب الأمراض الوراثية

الأمراض الوراثية هى الشبح المرعب للأزواج، والتى يخشوا بالطبع انتقالها لأطفالهم، من هنا ظهرت تقنية جديدة نسبيا تساعد بصورة فعالة على تجنب انتقال الأمراض الوراثية للأجنة.

يوضح حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم بكلية طب القصر العينى، أن انتقاء الحيوانات المنوية تبعا للنوع ذكرا أو انثى، يعد من الوسائل الفعالة والتى بدأ استخدامها حديثا للحد من انتشار الأمراض الوراثية وانتقالها من جيل الى آخر.

تعتمد تلك العملية على ما يشبه فلترة السائل المنوى للرجل، واستبعاد الحيوانات المنوية من جنس محدد، وحقن الحيوانات المنتقاة فى رحم الزوجة بأى من وسائل التلقيح الصناعى أو الحقن المجهرى.

يؤكد حامد أن تلك الطريقة تستخدم بشكل خاص لدى الأزواج التى ينتشر فى عائلاتهم أمراض وراثية متعلقة بنوع الجنس، فعلى سبيل المثال هناك بعض العائلات تعانى أمراضا وراثية تظهر فقط فى النساء دون الرجال، وهنا يكون استبعاد الحيوان المنوى الانثوى وسيلة لتجنب إنجاب إناث بأمراض وراثية، الأمر كذلك فيما يتعلق بالذكور .

جدير بالذكر والسخرية أيضا كما يشير حامد بأن بعض الأزواج - خاصة فى المجتمعات العربية - لجئوا لاستخدام تلك الوسيلة بغرض انتقاء نوع المولود ليس أكثر، ودون وجود المشكلة الأساسية التى ابتكرت لأجلها تلك التقنية العلمية.

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