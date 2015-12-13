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بالصور.. نفوق أسماء بـ"نيل كفر الشيخ" لزيادة نسبة الأمونيا

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بالصور.. نفوق أسماء بـ"نيل كفر الشيخ" لزيادة نسبة الأمونيا بالصور.. نفوق أسماء بـ"نيل كفر الشيخ" لزيادة نسبة الأمونيا
انتشرت بمياه نهر النيل بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عدد من الأسماك النافقة على شاطئ نهر النيل بسبب زيادة نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين في المياه.

قال أحمد هاني غازى، أمين عام مساعد مؤسسة القادة بكفر الشيخ لشئون مركز فوه، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك عددا من الأسماك النافقة على سطح مياه نهر النيل، مشيراً إلى أنه اتصل باللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، لنقل شكوى الأهالى وتضررهم من نفوق الأسماك وارتفاع نسبة الأمونيا في المياه و انخفاض نسبة الأوكسجين، حسب تقارير شركة المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ .

وأضاف أن رئيس جهاز حماية المستهلك أبلغ جهاز حماية النيل ووزارتى الرى والصحة لفتح السدة الشتوية والوقوف على المستجدات لإنهاء الأزمة.

وطالب حسن أحمد دربالة، مسئول لجنة الصحة بمؤسسة القادة بكفر الشيخ، الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ بمتابعة ما سيتم القيام به لسرعة انتهاء الأزمة تحسباً لقيام بعض أصحاب الأقفاص السمكية ببيع تلك الأسماك النافقة في الأسواق مما يؤثر على صحة الإنسان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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