الزمالك يحصل على موافقة مهاجم منتخب الجزائر الأولمبي لضمه

حصل سامي الشيشيني المدرب المساعد لنادي الزمالك على موافقة أسامة درفلو مهاجم منتخب الجزائر الأولمبي ولاعب نادي اتحاد العاصمة على انضمامه للقلعة البيضاء في يناير المقبل.

وسافر الشيشيني إلى السنغال لمشاهدة ومتابعة بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو التي توج بها منتخب نيجيريا وحصل منتخب الجزائر على الوصافة للبحث عن مهاجمين أجانب لدعم هجوم الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الشيشيني عقد اجتماعا خاصا مع دارفالو على هامش البطولة وحصل على موافقته على الانضمام للزمالك.

وسيتفاوض الزمالك على المقابل المادي خلال الساعات المقبلة لكن بعد القرار النهائي للبرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في مؤتمر صحفي لتقديم باكيتا أن الشيشيني يتابع ثنائي سنغالي للهجوم وقد يضمهم الفريق.