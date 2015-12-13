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صاحب دعوى اتهام الفنانة انتصار: سأستند فى مرافعتى على حكم حبس برديس وشاكيرا

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صاحب دعوى اتهام الفنانة انتصار: سأستند فى مرافعتى على حكم حبس برديس وشاكيرا صاحب دعوى اتهام الفنانة انتصار: سأستند فى مرافعتى على حكم حبس برديس وشاكيرا
أكد المحامى هانى محمد، صاحب دعوى اتهام الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق، أنه سيستند فى مرافعته غدا الأحد أمام محكمة جنح مدينة نصر فى أولى جلسات المحاكمة، على حكم حبس الراقصتين برديس وشاكيرا الصادر من محكمة جنح العجوزة بحبسهما 6 أشهر قبل أن يخفف الى 3 أشهر وهى ذات التهمة الموجهة إلى انتصار .

وأضاف صاحب الدعوى، لـ"اليوم السابع"، أنه سيقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة فى جلسة الغد تتضمن مشاهد من حلقة برنامج نفسنة التى تقدمه انتصار عبر فضائية القاهرة والناس وبه كلام على لسان انتصار تدعو فيه الشباب لمشاهدة الافلام الإباحية فى واقعة صريحة للتحريض على الفسق ونشر الرذيلة.

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