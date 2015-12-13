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ضبط عاطل حاول سرقة مهمات خاصة بقطار فى برج العرب

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ضبط عاطل حاول سرقة مهمات خاصة بقطار فى برج العرب ضبط عاطل حاول سرقة مهمات خاصة بقطار فى برج العرب
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 4222 (برج العرب / سيدى جابر) من ضبط "طاهر.ز" 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل – الإسكندرية، متلبساً بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد من داخل القطار المشار إليه قبل دخوله محطة سكك حديد محرم بك، عبارة عن شباك و20 قطعة برواز ألوميتال خاصة بعربات القطار، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة

وبالكشف عن المتهم لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، وبالعرض على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر رقم 4/106 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، وجارى إرسال المتهم لقسم شرطة محرم بك لعرضه على النيابة.

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