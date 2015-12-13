أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صاحب البقرة المبروكة للإبراشى:لست دجالا والأهالى هددونى لمنعى الحليب عنهم

Google+ Print
صاحب البقرة المبروكة للإبراشى:لست دجالا والأهالى هددونى لمنعى الحليب عنهم صاحب البقرة المبروكة للإبراشى:لست دجالا والأهالى هددونى لمنعى الحليب عنهم
قال محمد فودة صاحب بقرة بالبحيرة يعتقد البعض أنها تعالج الأمراض: لست دجالا وأن أحد الأطباء البيطريين هو من زعم أن حليب هذه البقرة يعالج من العديد من الأمراض، وعند محاولتى منع الحليب الأهالى هددونى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن بقرته "عادية" وأن حليبها كأى حليب آخر، لا يثمن ولا يغنى من جوع وأن الشفاء كله بيد المولى عز وجل وحده، لافتا إلى أنه ليس دجالا وأنه لم يدع فى يوم أن حليب بقرته يشفى من الأمراض، وأنه حاول مرارا وتكرارا إبعاد الأهالى عن منزله للمطالبة بحليب البقرة وأنه أوضح لهم أن هذه البقرة عادية جدا، إلا أن الأهالى لم يقتنعوا بعد تأكيد أحد الأطباء البيطريين أن حليب هذه البقرة مبروك ويشفى من جميع الأمراض.

وطالب فودة من الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه المهذلة التى روج لها الأطباء البيطريون بالقرية، مضيفا أن الأهالى تتجمع منذ الصباح الباكر وحتى الليل لمطالبته بالحليب، موضحا أنه عندما يمتنع عن إعطاء الأهالى الحليب يتعرض للهجوم منهم بعد تهديده باقتحام منزله بالقوة والاستيلاء على الحليب بالقوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365