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لطيفة لـ"الحياة": الجيش المصرى درع الأمة والعرب بحاجة لنصر مثل 6 أكتوبر

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لطيفة لـ"الحياة": الجيش المصرى درع الأمة والعرب بحاجة لنصر مثل 6 أكتوبر لطيفة لـ"الحياة": الجيش المصرى درع الأمة والعرب بحاجة لنصر مثل 6 أكتوبر
قالت الفنانة لطيفة، إن الجيش المصرى درع الأمة العربية، وإنها قامت بالغناء له فى أكثر من مكان بمصر، سواء فى السويس والإسماعيلية، موضحة:"بغنى للجيش المصرى وكلى فخر ".

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن الأمة العربية بحاجة إلى نصر مثل نصر أكتوبر 1973، وبحاجة لانتفاضة ضد العدو داخلياً وخارجياً بحاجة للوعى ، متسائلة : "أين الجيوش الآن؟ ونحن بحاجة للوقوف معاً لأن المؤامرة تحاك ضدنا من المحيط للخليج و العالم العربى كله مهدد".

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