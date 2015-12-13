موجز المحافظات.. الغردقة تستقبل مسابقة ملك جمال ألمانيا 2016

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، السبت، أبرزها أن أحد فنادق منطقة خليج "سوما باى" جنوب الغردقة يستضيف مسابقة ملك جمال ألمانيا لاختياره من بين 18 متسابقا ألمانيا.

وحضر مراحل التدريب بخليج "سوما باى" جنوب الغردقة، عدد كبير من الصحف والمجلات الألمانية، وممثلين من كبرى القنوات الفضائية الألمانية، لنقل الحدث الذى من المقرر أن يعلن، الأحد، فى الحفل الختامى عن الفائز بلقب بألمانيا.

وأنهى شاب حياة أمه بضربها بقطعة حديدية على وجهها لرفضها بيع المنزل المقيمين به، بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق، وتم ضبطه وعرضه على نيابة مشتول السوق للتحقيق معه، برئاسة محمد التونسى وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وأصيب ضابط و9 جنود نتيجة لانفجار عبوة ناسفة فى مدرعتين لقوات الأمن أثناء سيرهما فى منطقة لحفن جنوب مدينة العريش بشمال سيناء.

وأكد الدكتور "علاء عثمان" وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن البقرة المبروكة خرافة، وإدرار اللبن "أمر طبيعى" وذلك تعليقاً على حالة الجدل التى تشهدها قرية كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية إثر ظهور بقرة يدعى أصحابها أنها مباركة، ويساهم لبنها فى علاج الكثير من الأمراض المزمنة على رأسهم أمراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية.

وأنقذت العناية الإلهية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، من كارثة بعد أن قام طفل يدعى "كريم يوسف" 15 سنة بالعبث بقداحة بمصنع مصر للورق، ما أدى لاشتعال النيران بالورق، وتم تقدير الخسائر بـ5 ملايين جنيه.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط المتهمين بخطف طالب ثانوى، وتبين أن عمه الإخوانى وراء واقعة الخطف، وتم ضبط المتهمين.

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