أمين تنظيم "الإخوان" الهارب فى تركيا: من حقنا التعامل بعنف ضد الأمن

زعم محمود حسين، القيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، أن الجماعة لا تنتوى الانتقام من الشعب المصرى، وقال:"نحن نقول رب اهدى قومى فإنهم لا يعلمون".

وتحدث "حسين"، فى تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، حول رؤية الجماعة فيما يتعلق السلمية والعنف، مشيرا إلى أن أفراد الجماعة لديهم حق التعامل بعنف ضد السلطات تحت زعم "الدفاع عن النفس" بحسب قوله.

وقال أمين تنظيم الإخوان الهارب :"السلمية ليست استسلام لكنها دفاع عن النفس بالضوابط الشرعية ..و حق الدفاع عن النفس بأى الوسائل متاحة ومايسع الفرد لا يسع الجماعة ..لو حد هيقابلك ويعتدى عليك لك حق أن تفعل ماتريد ".

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