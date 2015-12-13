"الأرصاد": موجة الطقس السيئ ستستمر حتى الاثنين وتنكسر ليوم واحد فقط

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئة ستنكسر بعد غد الاثنين ، حيث يبدأ الجو فى التحسن.

وأضاف "عبد العال" لـ"اليوم السابع" أن التحسن سيكون ليوم واحد فقط هو الثلاثاء ثم يسوء الطقس مجددا الاربعاء والخميس.

وأشار "عبد العال" إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق،و تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر والبحر المتوسط ، مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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