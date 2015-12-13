سقوط أمطار رعدية وثلوج بمناطق متفرقة فى مطروح

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى سقوطاً للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مع سقوط الثلوج فى بعض المناطق، وتزايد نشاط الرياح المصحوبة بإنخفاض فى درجات الحرارة، وتسبب سقوط الأمطار فى تجمع المياه ببعض الشوارع، وانقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق المختلفة.

وعلى جانب آخر، لم تسجل غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر نتيجة الطقس السئ، فى الوقت الذى تلقت فيه عدداً من بلاغات المواطنين حول انقطاع التيار عن مناطق متفرقة، خاصة الواقعة فى أطراف المدن.

واستقبل أهالى الصحراء الأمطار بالابتهاج، حيث يطلقون عليها " أمطار الخير"، لأنها تملأ الآبار والسدود بمياه الأمطار التى تستخدم فى الشرب و رى الزراعات وتربية الأغنام والمواشى طوال العام.