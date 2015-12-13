آمنة نصير: سأوقف الجلسة الافتتاحية للبرلمان لو خرجت عن "حدود الأدب"

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب ، ورئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس ، إن رئاستها للبرلمان جاءت بشكل "قدرى وبروتوكولى"، ولكنها أسباب ساقها الله لتكريم المرأة المصرية.

ولفتت "نصير" خلال لقاء لها ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" العربى، مع الإعلامى خالد عاشور، إلى أنها أول سيدة فى تاريخ مصر ترأس مجلس النواب، بشكل مؤقت ، مضيفة: "أنا أستاذة جامعية وترأست مؤتمرات دولية على أعلى مستوى، وقمت بالتدريس فى جامعة لايدن فى هولندا، ولا أتخوف من ترأسى لأول جلسة فى البرلمان".

وأضافت : " إذا وجدت داخل البرلمان من يشذ عن الإطار القانونى والأدبى للائحة البرلمان سأوقف الجلسة الإجرائية للبرلمان فوراً".

وقالت: "أى عضو ينسى قيمة مصر وتاريخها، وتاريخ هذا المجلس سأذكره بلائحة المجلس، ولن أتردد فى إخراج كل من يتجاوز بالجلسة".

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