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بالصور.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تزور مدرستها بالإسكندرية

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بالصور.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تزور مدرستها بالإسكندرية بالصور.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تزور مدرستها بالإسكندرية
زارت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين مدرستها sainte jeanne antide بمحافظة الإسكندرية، وذلك تلبية لدعوة حضور الاحتفالية الكبرى التى أقامتها إدارة المدرسة بمناسبة تقلدها منصب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وعقدت الوزيرة عدة لقاءات مع طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية تحدثت فيها عن ما قدمته للمجتمع وما تسعى إليه دائما لتقديم دورها على أحسن وجه، كما استعرضت مشوارها فى العمل منذ أن كانت سفيرة فى الخارج، وكيف استطاعت أن تصل إلى هذا المنصب الوزارى، كما حثتهن على العمل الجاد والمخلص، قائلة " تنتظر منا ومنكن الكثير".

وأكدت الوزيرة أنها تدين بالولاء لمدرستها التى ساعدتها فى تكوين شخصية متميزة علمياً وإنسانياً ووطنياً، قادرة على الإبداع والنقد البنّاء وقبول الآخر ومواجهة التحديّات والعنف، كما كان لها الفضل فى غرس المبادئ والقيم النبيلة فى تكوينها الإنسانى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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