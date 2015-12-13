"اليوم السابع ينصف عائشة" هاشتاج للدفاع عن "أم المؤمنين" ضد المتطاولين

دَشَّن روّاد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "اليوم_السابع_ينصف_عائشة" للدفاع عن أم المؤمنين ضد الخرافات التى يرددها بعض الدعاة والشيوخ السلفيين، الذين ينقلون حرفيًا من كُتُب التُراث، دون تمحيص أو فحص.

وتداول روّاد "تويتر" على نطاقٍ واسعٍ تقريرًا كان قد نشرته "اليوم السابع" للزميلين مدحت صفوت، وعبد الرحمن مقلد، تحت عنوان "السيدة عائشة المُفترى عليها" وتحميل أم المؤمنين موقعة الجمل بسبب رواية "خروج الفتنة من بيتها" والافتراء عليها من من شيوخ السُنّة والشيعة.

السيدة "عائشة" المفترى عليها.. أم المؤمنين مظلومة بكتب التراث ومن شيوخ السنة والشيعة.. ويحملونها "موقعة الجمل" بسبب رواية "الفتنة تخرج من بيتها".. والفتيات يدفعن ضريبة حديث الطفلة العروس بزواجهن مبكرا



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