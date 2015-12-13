الخارجية اليمنية تحمل الحوثيين مسئولية الاعتداء على منزل سفير فلسطين

استنكرت وزارة الخارجية اليمنية الاعتداء الإجرامى على منزل السفير الفلسطينى بصنعاء ومحاولة اقتحامه من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، يعتقد أنها تابعة لميليشيا الحوثى وصالح الانقلابية.

وقال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ندين بشدة هذا الاعتداء الهمجى وغير الأخلاقى الذى يتنافى مع جميع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وحمل المصدر الميليشيا الانقلابية المسئولية الكاملة لما حدث لمنزل السفير الفلسطينى، وأدى الاشتباك إلى مقتل أحد حراسه"، كما حملهم مسئولية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومقرات المؤسسات والمنظمات الدولية بصنعاء.