بالصور.. محافظ الإسماعيلية يحتوى أزمة تجمهر أهالى المحجوزين بقسم شرطة ثان

فى استجابة فورية من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عند علمه بتجمهر عدد كبير من أهالى المحجوزين على ذمة قضايا حول قسم شرطة ثان بمنطقة السلام بحى ثان الإسماعيلية، إثر قيام المحجوزين بإشعال النيران فى البطاطين ومتعلقاتهم الشخصية والتشاجر فيما بينهم داخل الحجز، انتقل المحافظ على الفور إلى مقر القسم لمتابعة الموقف ميدانيا يرافقه اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية عن الدائرة الأولى فى البرلمان الجديد.

وكان اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ونوابه ومساعدوه من قيادات مديرية الأمن قد انتقلوا إلى القسم لمتابعة الموقف وبحث ملابسات الموقف وأسباب حدوث إشعال النيران، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع القسم تحسبا لوقوع أى إصابات بين المساجين.

ونجح محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن والنائب أشرف عمارة والقيادات الأمنية فى السيطرة على الموقف واحتواء الأزمة وتهدئة أهالى المساجين، وتم السماح للأهالى والمواطنين بدخول القسم على دفعات للاطمئنان على أبنائهم وأقاربهم المحجوزين بالقسم بناء على رغبة المواطنين ولعدم إثارة أى بلبلة.

وخلال متابعة المحافظ للموقف أضطر المحافظ للجلوس على الأرض وافتراش الرصيف بين أهالى المساجين، مؤكدا لهم جميعا عدم إصابة أى نزيل بالحجز بأى ضرر وأنه سوف يتم إجراء تحقيق فورى للوقوف على ملابسات الموقف كاملا ومحاسبة المتسبب.



>