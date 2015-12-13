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الوحدة المحلية بدمياط تشن حملة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية

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الوحدة المحلية بدمياط تشن حملة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية الوحدة المحلية بدمياط تشن حملة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية
نفذت الوحدة المحلية بمركز فارسكور برئاسة هشام الكاشف رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالتنسيق مع الشرطة، أمس السبت، حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بكفر العرب، والتى أقيمت على الأراضى الزراعية واستمرت لعدة سنوات، حيث تمت إزالة هذه المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن.

وقد وجه المحافظ الشكر للواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط وجهاز الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصة وتعاون تام فى تنفيذ حملة الإزالة التى تمت دون أى مشاكل من خلال السيطرة الأمنية الكاملة.

كما وجه الشكر لرئيس مركز فارسكور والأجهزة المعنية بالوحدة المحلية، مؤكدا أنه ستتم مواجهة المخالفين والتصدى لهم بكل حسم وحزم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء تحقيقا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

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