نيجيريا تُتوج ببطولة أفريقيا «تحت 23» على حساب الجزائر

توج المنتخب النيجيري الأولمبي، ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد تغلبه على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب النيجيري أولًا عن طريق اتيبو أوجينيكارو في الدقيقة “14″ عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل المنتخب الجزائري في الدقيقة “30″بهدف عكسي سجله أودوا سيجن لاعب المنتخب النيجيري، وفي الدقيقة “40″ عاد أوجينيكارو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، وهدف فوز المنتخب النيجيري بالمباراة.

وضمن المنتخبان تأهلهما إلي بطولة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو 2016 من قبل، بعد صعودهما للمباراة النهائية.

وكان المنتخب الجنوب افريقي قد تأهل أيضًا إلى الأولمبياد، بعد فوزه اليوم على المنتخب السنغالي صاحب الأرض، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن المنتخب الوطني المصري كان قد ودع منافسات هذه البطولة من الدور الأول، بعدما تذيل مجموعته التي كانت تضم كلًا من نيجيريا والجزائر ومالي.