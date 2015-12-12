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رئاسة الوزراء العراقي: تواجد القوات التركية داخل البلاد يهدد أمن المنطقة

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رئاسة الوزراء العراقي: تواجد القوات التركية داخل البلاد يهدد أمن المنطقة رئاسة الوزراء العراقي: تواجد القوات التركية داخل البلاد يهدد أمن المنطقة

سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، إن موقف العراقية واضح وأعلن أكثر من مرة بأن القوات التركية دخلت الأراضي العراقية بدون علم من الحكومة الاتحادية وهو ما يعد خرق للمواثيق الدولية، تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية بذلك الشكل يعد خرقًا للسيادة، لافتًا إلى أن الموقف التركي مؤسف واستمراره يعد تصعيدًا خطيرًا ويلحق ضررًا بالأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف الحديثي، خلال حواره لبرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على شاشة “الغد” العربي، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أعلن أنه على كافة الدول تقديم الدعم للعراق عبر الحكومة الاتحادية كونها هي المسئول الأول والأخير أمام المجتمع الدولي.
> وأشار المتحدث العبادي إلى أن العراق تتعامل مع الدعم والمساندة التي تقدمها الدول على أسس التنسيق مع الجهات المسئولة أما الذهاب الي حكومة محلية أمر غير مقبول متنافي مع الدستور.

 

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