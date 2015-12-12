وحيد إمام: الدول الصناعية تتحمل جزء كبير من أسباب ارتفاع درجات الحرارة

قال أستاذ البيئة بجامعة عين شمس بالقاهرة، وحيد محمود إمام، إن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه الاتفاقات الخاصة بقمم المناخ هي التمييز وأوضح ذلك بروتوكول كيوتو والذي الزم علي الدول الصناعية تحمل مسئولية أعباء التلوث وارتفاع درجات الحرارة نتيجة الانبعاثات من المصانع الخاصة بها، وهو مالم يحدث حتي اللحظة لعدم كون الاتفاقية ملزمة.

وأضاف إمام خلال حوارٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” العربي، مع الإعلامي موسى العمر، أن ماتم في قمة باريس للمناخ من حيث المبدأ يعد إنجازاً ونجاح للدبلوماسية لوزراء الخارجية العربي والإفريقي صاحب المجهود الأكبر في التوصل الى إقرار الاتفاقية.