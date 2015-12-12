5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل آبار ووحدات سكنية وخدمية بقرى الشب في الوادي الجديد‎

وافق الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،​ ​على منح محافظة الوادي الجديد مبلغ 5 مليون جنيه لإعاده وتأهيل أبار ووحدات سكنية وخدمية بقرى الشب​ ​جنوب باريس بالوادي في الوادي الجديد، وذلك في إطار مجهودات المحافظة لتوفير المناخ المناسب لتسكين وتوطين الشباب بقرى الشب ونتيجة التنسيق الذي تم بين اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أنه تم تحديد مبلغ 2 مليون جنيه للآبار و3 مليون جنيه للوحدات السكنية من المنحة، وأكد المحافظ بأنه جاري حاليًا تسكين وتوطين عدد 130 شاب مستفيد بأبار الشب جنوب باريس كمرحلة أولى.

حيث تم إجراء قرعة علنية لتسليم 3150 فدان من الأراضي لشباب الجريجين والمنتفعين بمنطقة أبار الشب، وأن إجمالي المستفيدين من تلك المساحة يبلغ 450 شاب مستفيد من المحافظة ومحافظات الصعيد ” الأقصر- سوهاج – أسيوط – المنيا – قنا”. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إقامة مجتمعات عمرانية جديده وفتح أفاق للتنمية وخلق فرص عمل للشباب.