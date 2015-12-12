«كثير كبير» يحصد ذهبية مهرجان مراكش السينمائي

أقيم، مساء اليوم السبت، بقاعة قصر المؤتمرات في مدينة مراكش، حفل ختام الدورة 15 من مهرجان “مراكش السينمائي الدولي”.

حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مختلف أنحاء العالم، على رأسهم المخرج الأمريكي الشهير فرانسيس فورد كوبولا ، رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان الذي وجه الشكر للملك محمد السادس ملك المغرب، ولإدارة المهرجان التي حرصت على وجوده في الدورة الحالية.

فاز بالنجمة الذهبية للمهرجان المخرج اللبناني مير جان بوشعيا عن الفيلم اللبناني “كثير كبير”، بينما ذهبت جائزة أفضل مخرج للبرازيلي “جابرييل ماسكارو” عن فيلمه “ثور النيون”، وحصل على جائزة أحسن ممثل “كونار جونسون” عن فيلم “الجبل البكر”، وفازت الفرنسية “كالاطايا بيلوجي” بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “كيبر”، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مهرجان مراكش ، قررت لجنة تحكيم المهرجان منح جائزة لجنة التحكيم لكل المخرجين الذين شاركوا بأفلامهم في المسابقة الرسمية للمهرجان، تقديرا منهم للسينما، فيما حصل على جائزة سينما المدارس الفنان الشاب رضا جاي بطل فيلم “الفتاة المجهولة”.

جدير بالذكر أن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة شارك فيها 15 فيلما متنوعا : فيلم “باباي” للمخرج فيزار مورينا، من إنتاج ألماني فرنسي، الفيلم الكندي “خزانة الوحوش” للمخرج الشاب ستيفن دان ، فيلم “سيارة شرطة” من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ، الفيلم المكسيكي الفرنسي “الصحراء”، بينما تشارك كل من بلجيكا ، سويسرا وفرنسا بفيلم “كيبر”.

والدنمارك لم تفوت فرصة المشاركة في المهرجان ، وقررت دخول المسابقة بفيلم” مفتاح بيت المرآة” للمخرج مايكل نوير، والفيلم الياباني “ذكريات عالقة”، ومن البرازيل فيلم “ثور النيون”.

بينما تشارك كل من إيران وألمانيا بفيلم “فردوس” وهو إنتاج مشترك، والفيلم المغربي “المتمردة” ، فيما تشارك كوريا الجنوبية بفيلم “زهرة الفولاذ”، والسينما الهندية تشارك بفيلم”تيتي”، ومن كازخستان فيلم “الحاجز”، أما كل من لبنان وقطر فيشاركان بفيلم من إنتاج مشترك أيضا يحمل عنوان “فيلم كثير كبير”، وأخيرا الفيلم الدنماركي “الجبل البكر”.