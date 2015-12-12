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الأهلي: لن نضم السولية أو ظهير أيسر في يناير لسببين

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الأهلي: لن نضم السولية أو ظهير أيسر في يناير لسببين الأهلي: لن نضم السولية أو ظهير أيسر في يناير لسببين

قضى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي على أي فرصة لتعاقد ناديه مع عمرو السولية لاعب وسط الشعب الإماراتي في يناير المقبل.

وبرر زيزو، قائلاً: "إذا تم التعاقد مع السولية، فإنه سيكون في نهاية الموسم لسببين، الأول احترامًا لتعاقده مع النادي الإماراتي".

وأضاف عبر قناة ناديه: "ثانيًا أن الفريق يضم حاليًا عدة لاعبين جاهزين في مركز لاعب الوسط".

وتضم خيارات جوزيه بيسيرو في خط وسط الأهلي كل من حسام عاشور وحسام غالي وصالح جمعة، إضافة للثنائي الصاعد حسام حسن وأحمد حمدي.

وأشار مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى أنه لا نية أيضًا للتعاقد مع ظهير أيسر خلال يناير، ردًا على اهتمام ناديه بضم باسم عبد العزيز لاعب المقاصة.

يذكر أنه يحق للأهلي استبدال 3 لاعبين في يناير المقبل.

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