طلعت يوسف لـ في الجول: بتروجيت موقفه حرج.. وظاهرة تغيير المدربين تضعني تحت ضغط

قال طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت إنه تولى مهمة الفريق في موقف حرج بعد سبع مباريات من عمر المسابقة جعلت الفريق البترولي في الترتيب 14 من الدوري المصري.

واستقال أحمد حسن من تدريب بتروجيت بسبب سوء النتائج وتم تعيين طلعت يوسف بدلا منه.

وقال يوسف لـFilGoal.com يوم السبت: "اجتمعت بمسؤولي الفريق وأكدت أنه يجب توجيه الشكر لأحمد حسن على مجهوده في الجولات الماضية لأنه أخلص في عمله ولم يبخل على الفريق".

وأضاف "عدم التوفيق وارد مع أي مدرب وأتمنة له مزيد من النجاح في الخطوات المقبلة.. فهو مشروع مدرب جيد للغاية".

وعن الفريق قال: "بتروجيت وضعه حرج وترتيبه سيء كما أن توقيت دخولي في الفريق صعب جدا نظرا لضيق الوقت ولا أملك مساحة لمشاهدة كل اللاعبين ووضع بصمة على الفريق".

ويلعب بتروجيت مع الداخلية يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأشار "ظاهرة تغيير المدربين غير مريح بالمرة في الدوري المصري ويصعب مهمة أي مدرب يعمل ويجب إعطاء مساحة أكبر لكل المدربين".

وأتم "أرى أن هذه الظاهرة سيئة للغاية".

وغيرت ثمانية فرق في الدوري المصري مدربيها رغم أن الجولة السابعة لم تنته بعد.