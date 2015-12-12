أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

آمنة نُصير: سأطرد أي عضو يتجاوز حدود الأدب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان

Google+ Print
آمنة نُصير: سأطرد أي عضو يتجاوز حدود الأدب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان آمنة نُصير: سأطرد أي عضو يتجاوز حدود الأدب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان

الدكتورة آمنة نصير

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب ” بالصعيد، ورئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، إن رئاستها للبرلمان جاءت بشكل قدري وبروتوكولي.

ولفتت آمنة نصير خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي، مع الإعلامي خالد عاشور، إلى أنها أول سيدة فى تاريخ مصر ترأس مجلس النواب، بشكل مؤقت: “انا أستاذة جامعية ترأست مؤتمرات دولية على أعلى مستوى، وقمت بالتدريس فى جامعة لايدن فى هولندا، أعرق جامعة في أوروبا، ولا اتخوف من ترأسي لأول جلسة في البرلمان”.

وأوضحت أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر أن المرأة المصرية قدمت أبناءها فداءً للوطن فى 25 يناير، ولم تطلب الحصول على الغنيمة، وأن رئاستها لأول جلسة للبرلمان باعتبارها أكبر الأعضاء سناً يعد تكريما للمرأة المصرية، وتابعت: “أنا سيدة هادئة وحكيمة وصبورة، وأعرف جيداً كيفية استيعاب كل من يقف أمامي.

وشدد عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر” بالصعيد: ” اذا وجدت داخل البرلمان من يشذ عن الاطار القانونى والادبي والأصولى للائحة البرلمان سأوقف الجلسة الإجرائية للبرلمان فوراً.

وأختتمت قائلة: “أى عضو ينسى قيمة مصر وتاريخها، وتاريخ هذا الملجس سأذكره بلائحة المجلس ، ولن اتردد فى اخراج كل من يتجاوز خارج الجلسة، مؤكدةً أن السفسطة والخلاف في الراي بطريقة غير منطقيقة او بطريقة جعجعية او غوغائية أرفضه، العالم ينظر للبرلمان المصري بنظرة تمثل صورة مصر”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»