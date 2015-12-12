آمنة نُصير: سأطرد أي عضو يتجاوز حدود الأدب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر” بالصعيد، ورئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، إن رئاستها للبرلمان جاءت بشكل قدري وبروتوكولي.

ولفتت آمنة نصير خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي، مع الإعلامي خالد عاشور، إلى أنها أول سيدة فى تاريخ مصر ترأس مجلس النواب، بشكل مؤقت: “انا أستاذة جامعية ترأست مؤتمرات دولية على أعلى مستوى، وقمت بالتدريس فى جامعة لايدن فى هولندا، أعرق جامعة في أوروبا، ولا اتخوف من ترأسي لأول جلسة في البرلمان”.

وأوضحت أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر أن المرأة المصرية قدمت أبناءها فداءً للوطن فى 25 يناير، ولم تطلب الحصول على الغنيمة، وأن رئاستها لأول جلسة للبرلمان باعتبارها أكبر الأعضاء سناً يعد تكريما للمرأة المصرية، وتابعت: “أنا سيدة هادئة وحكيمة وصبورة، وأعرف جيداً كيفية استيعاب كل من يقف أمامي.

وشدد عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر” بالصعيد: ” اذا وجدت داخل البرلمان من يشذ عن الاطار القانونى والادبي والأصولى للائحة البرلمان سأوقف الجلسة الإجرائية للبرلمان فوراً.

وأختتمت قائلة: “أى عضو ينسى قيمة مصر وتاريخها، وتاريخ هذا الملجس سأذكره بلائحة المجلس ، ولن اتردد فى اخراج كل من يتجاوز خارج الجلسة، مؤكدةً أن السفسطة والخلاف في الراي بطريقة غير منطقيقة او بطريقة جعجعية او غوغائية أرفضه، العالم ينظر للبرلمان المصري بنظرة تمثل صورة مصر”.

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