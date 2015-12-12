إلغاء اجتماع الحكومتين الليبيتين المتنافستين بمالطا فى اللحظة الأخيرة

ذكرت وسائل إعلام فى مالطا، أنه تم إلغاء اجتماع فى مالطا اليوم السبت، بين الحكومتين الليبيتين المتنافستين وذلك فى اللحظة الأخيرة بعد عدم تمكن مندوبى برلمان طبرق المعترف به دوليا من الحضور.

وكان من المفترض أن يضم الاجتماع المفاجئ رئيسى البرلمانين المتنافسين وسط تجدد الأمل فى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا فى نهاية المطاف.

ووصل نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام المدعوم من الإسلاميين, الذى يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له, إلى مالطا حيث التقى به مسؤولو الحكومة المالطية.

وبعد هذا بوقت قصير تم إعلام الحكومة المالطية أن مسؤولى طبرق لن يحضروا. ولم يتم إبداء أسباب لذلك.

وكان الفصيلان الليبيان المتنازعان اتفقا أمس الجمعة على جعل يوم 16 ديسمبر تاريخا محددا لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة الذى من شأنه إنهاء الصراع الدائر بينهما.

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