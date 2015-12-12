«الخارجية»: إزاحة شكري لـ «ميكروفون الجزيرة» لها مغذى كبير نفهمه جميعًا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية، إن إزاحة سامح شكري وزير الخارجية، لميكرفون قناة «الجزيرة» هو رد فعل تلقائي و طبيعي و له مغذى و معني كبير كلنا نفهمه.

وقال المستشار أبو زيد في مداخلته الهاتفية لبرنامج الحياة اليوم التي تقدمه الإعلامية “لبنى عسل” المذاع على شاشة الحياة، إن كان وزير الخارجية في الجلسة المعلنة أمام الإعلام حينما جلس في مقعده وجد الميكروفون الخاص بقناة “الجزيرة”، وقام بكل تلقائية طلب إزاحة الميكروفون من أمامه لكن لم يزيحه أحد فأزاحه بنفسه على الأرض، مؤكدًا أنه رد فعل تلقائي و طبيعي و له مغذى.