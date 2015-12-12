بالصور.. أقباط البحيرة يحتفلون بالعيد الثمانين لميلاد الأنبا باخوميوس

احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحيرة مساء اليوم بالذكرى الـ44 لرسامة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وشمال أفريقيا، والذى يواكب العيد الثمانين لميلاده.

وتوافد المئات من الأقباط بالبحيرة على مقر المطرانية بمدينة دمنهور للحصول على البركة وحضور قداس صلاة الشكر، كما قاموا بالاحتفال بعيد ميلاد الأنبا باخوميوس وسط حالة من البهجة والسرور.

وشارك فى الاحتفال الأنبا ايساك مسئول دير الأنبا مكاريوس، والدكتور بشارة عبد الملك، والدكتور سعيد ميشيل، والمهندس ممدوح وجيه، أعضاء المجلس الملى، بالإضافة إلى عدد كبير من الكهنة والقساوسة.

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