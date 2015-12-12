محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان قسم ثان عقب اندلاع حريق به

تفقد منذ قليل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قسم شرطة ثان الإسماعيلية، والتقيا المحجوزين داخل القسم للاطمئنان عليهم.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد منير الشحات مأمور قسم ثان الإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق محدود فى بطانية داخل إحدى غرف حجز القسم، وتمت السيطرة عليه، وعلى الفور انتقل مدير الأمن إلى قسم ثان للوقوف على أسباب الحريق.

وفور علم المحافظ بالواقعة قام بزيارة القسم والتقى ومدير الأمن، أسر المحبوسين بالقسم، ثم تفقدا الحجز والسجن الخاص بالقسم، والتقيا المساجين والمحجوزين للاطمئنان عليهم.