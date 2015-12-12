وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ: هدفنا النهوض بالعملية التعليمية

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، بكفر الشيخ فى تصريحات صحفية لها، اليوم السبت، إن هدفها الرئيسى النهوض بالعملية التعليمية وكل ما يتعلق بها، والهدف الرئيسى الطالب وتقديم خدمات تعليمية وأنشطة متعددة له.

وأوضحت أن تعليماتها واضحة لمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية وإدارات المتابعة وموجهى العموم، أن تكون المتابعة الميدانية على أرض الواقع هى الآلية التى من خلالها يمكن التأكد من مستوى التحصيل لدى الطلاب والتعرف على المشكلات التى تواجه الطلاب فى جميع المراحل .

وأضافت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أنها ستقوم بزيارات مفاجئة للمدارس بمختلف الإدارات التعليمية وخاصة للمدارس المتطرفة، للتأكد من سير العملية التعليمية وما تم دراسته فى المناهج، ومتابعة زيارات الموجهين ومتابعتهم الجادة للمعلمين، والتعرف على خطط النهوض بالطلاب ضعاف المستوى .

وقال وكيل وزارة التعليم، إن المجتمع يضع ثقته فى المعلمين وتهيب بكل معلم أن يتحمل الأمانة الموكلة إليه أمام الله أولا، والطلاب أمانة موقوف عليها المعلم أمام ربه قبل مسئوليته الوظيفية.

وأضافت أنه لن يتساوى من يعمل بمن لا يعمل والتكريم فى انتظار المخلصين ولا مجال للتقصير أو الإهمال فى حق الطلاب.