إحالة صيدلى يدير كباريه بدون ترخيص و5 فتيات ليل بجاردن سيتى للمحاكمة العاجلة

أمرت نيابة قصر النيل بإحالة دكتور صيدلى بتهمة إدارة ملهى ليلى بدون ترخيص واستخدامه فى أعمال منافية للآداب، و5 فتيات بتهمة التحريض على الفسق، إلى المحاكمة العاجلة الثلاثاء المقبل، وإخلاء سبيل الراقصة الأمريكية وقائد الفرقة الموسيقية من سريا النيابة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى تمكنت من ضبط دكتور صيدلى بتهمة إدارة "كباريه" بدون ترخيص، وجاء ذلك عقب شن إدارة النشاط الداخلى بقيادة اللواء محمد ذكاء حملتها الأمنية على المنشآت والملاهى الليلية غير المرخصة، وتمكنت خلال الحملة بمشاركة العميد إبراهيم الطويل، والعقيدين أحمد طاهر وعصام أبو عرب، والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف، من ضبط ملهى ليلى داخل عمارة سكنية وأسفله "بانسيون" يملكه صيدلى "أمجد .و . م" 47 سنة بشارع كمال الدين صلاح، فتم القبض عليه بتهمة إدارة ملهى ليلى بدون ترخيص، واستخدامه فى الأعمال المنافية للآداب، كما تم ضبط راقصة أمريكية لا تملك تصريحا بالعمل، و5 فتيات بتهمة التحريض على الفسق وشخص يعمل على "الدى جى" بتهمة تشغيل أسطوانات مقلدة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير أمر بتحرير محضر بالوقعة، وأرسلهم للنيابة.