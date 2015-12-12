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وزراء الداخلية العرب: مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع

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وزراء الداخلية العرب: مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع وزراء الداخلية العرب: مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن على كومان أن مشكلة الإرهاب هى فى الأساس مشكلة فكرية ومحاربته يتطلب تضافر جهود كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني.

وقال كومان، فى تصريح عقب لقائه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى: " لا يمكن لوزارات الداخلية بمفردها أن تقوم بمحاربة الارهاب ، لذلك هناك دعوات كثيرة بأن تتضافر الجهود سواء على مستوى القطاعات العامة أو على مستوى المجتمع المدنى لمجابهة ظاهرة الارهاب" ، مشيرا إلى دور المجتمع المدنى فى مكافحة الجريمة وخاصة الإرهاب لأنه يتعلق بموضوع اعتناق الفكر.

وأضاف إن الكثير من الدول العربية نجحت فى مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها من خلال تفعيل دور المواطن والشرطة المجتمعية.

وتطرق الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان ، وقال إنه من المسائل التى تحظى باهتمام كبير من قبل وزراء الداخلية العرب ، إلى جانب مسألة مكافحة الجريمة ، معتبرا أنه لا يمكن الفصل بين المسألتين باعتبار أنه لا يمكن مكافحة الجريمة دون الاهتمام بحقوق الإنسان.

وأشاد باستضافة الجزائر أعمال مؤتمر الافريبول التى ستبدأ غدا الأحد ، واحتضانها للمكتب الخاص للمنظمة ، وكذا بالدعم الذى تقدمه الجزائر للأمن على المستويين العربى والأفريقي.
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