المواطن حسن ورحلة «أسرة» بلا مأوى في شوارع وسط البلد

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كتبت- إيمان محمود

وسط نظرات تعاطف بعض المارة، وهجوم البعض الآخر، وقول أحدهم: “لما أنت عارف إن حالك كدة خلفت العيال دول كلهم ليه؟!”، افترش “حسن عبدالهادي”، الرجل الأربعيني، الأرض بأحد الشواع بمنطقة وسط البلد، بصحبة أطفاله الأربعة الذين بكوا خوفًا من ذلك المشهد الفوضوي الذي أحاطهم.

خرج الرجل الأربعيني إلى شوارع المحروسة مجبراً بعد طرده من منزله بسبب تراكم الإيجار، وبدأت رحلة البحث عن مأوى منذ ذلك الوقت، وزاد الأمر سوءاً عندما انفصلت عن زوجته وتركت له 4 أطفال، عدا الابن الأكبر يعيش معها.

يذكرحسن عبد الهادي محمد (42 سنة) أنه كان يعمل مدرس تربية رياضية بمعهد المدينة المنورة الأزهري، بألماظة، قبل أن يتم فصله بسبب ظروفه الصحية.

وقف حسن وأطفاله حاملًا لافتة مدون عليها مطلبه بحقهم في مسكن، لكن لم يهتم بأمره أحد، لا مبالاة المارة ومرورهم السريع بجواره دون أي اهتمام دفعته لعمل شيئ آخر لجذب انتباهم إلى مشكلته فهو يريد أي شخص أن يساعده.

نسي الرجل مشكلته وسأل نفسه: هل انتصر روتين حياتهم اليومي على مشاعرهم الانسانية؟ هل ماتت بفعل ذلك الروتين الذي يعرفه جيدًا؟

بيد تحمل اللافتة وأخرى تشبكت بينها أصابع أطفاله الذين بكوا خوفًا مما يحدث، مضي سريعًا إلى وسط الشارع وجلس أرضًا، متناسيًا أي خطر عسى أن يحرك ذلك ساكنًا.

لا ينكر حسن أن البعض ساعده، حيث أنه قضى عددًا من الليالي بفنادق برمسيس على نفقتهم لكن الأمر غير مستقر فبمجرد أن تنتهي الأموال يتم طرده، لتبدأ رحلة جديدة للبحث عن مسكن دائم.

ويقول الرجل: “ذهبت إلى مجلس الوزراء لعرض مشكلتي، طلبوا مني أن أقدم طلب، فقدمت اثنين، وكان الرد (انتظر لحين فتح الحالات القصوى)، قلت لهم أنني حاليًا في الشارع، فأرسلوني إلى المحافظة، وكان الرد (انتظر لحين فتح الحالات القصوى)، وذهب للعلاقات العامة لرئاسة الجمهورية في منطقة عابدين، فكان الرد نفسه، وبعد أن يأست من جميع الجهات المسئولة في الدولة، لجأت للإضراب عن الطعام، ووقفت أمام نقابة المحامين رافعًا لافتة فيها مطالبي”.

“سوء معاملة عدد من رجال الشرطة” من الأشياء التي تضايق “حسن”، فيؤكد أنهم ينتظرون رحيل المارة ليلًا ثم يقومون بإهانته مهددين بحبسه، وأن أحدهم قطع اللافتة في إحدى المرات، وطلب منه أحد الضباط ألا يرفع اللافتة مرة أخرى كي يحلون له مشكلته، وإلا سيتم القبض عليه: “أطفالي وقتها خافوا جداً”، مشيراً إلى أن شُرطي آخر وقف بجانبه وقال للضابط “اتركه يعبر عن رأيه؟”.

“أعرف هذا الرجل وأحاول مساعدته من أجل أطفاله، لكن لا يوجد لدي ما أساعده به”، جملة قالها أحد الضباط المتواجدين بمكان اعتصام الرجل لـ “ONA”.

ويقول “حسن” إن بعض الإعلاميين والقنوات حاولوا عرض مشكلته لإيجاد حل لها، لكن دون جدوى، مؤكداً أنه يرفض الحصول على أي مساعدات مالية من المارة أو الضباط، كما أنه رفض عرض مسن بالعيش معه في منزله، ويرفض اقتراحات المارة بالذهاب إلى الجمعيات الخيرية وطلب إعانة منهم، لأنه لا يتسول لكنه يطلب بحقه وحق أطفاله في مأوى، وهو أبسط حقوقه من الدولة.

توجه الرجل برسالة إلى الرئيس السيسي قائلاً: “لم يعد لي أمل غيرك، ومن اليوم لن أتحرك من الشارع حتى تُحل المشكلة، الحقنا يا ريس، نص شعبك بيموت كل يوم من غير إرهاب”، ويأمل الرجل الأربعيني أن تصل رسالته إلى الرئيس لانقاذ أطفاله الصغار من الجلوس في قارعة الطريق بلا مأوى.