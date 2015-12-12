ألمانيا: نحن المرشحون ونرغب في تصدر المجموعة

(إفي): قال المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لويف اليوم إن فريقه هو المرشح لتصدر المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) وسيسعى لتحقيق الأمر.

وأوقعت قرعة البطولة التي أقيمت اليوم في فرنسا ألمانيا في المجموعة الثالثة مع أوكرانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية.

وصرح لويف الذي توج مع ألمانيا بكأس العالم 2014 بالبرازيل إن أول مباراة أمام بولندا ستكون الأكثر تعقيدا.

وأضاف المدرب "نركز في المباراة الأولى، بولندا فريق كبير ولكن أوكرانيا وأيرلندا الشمالية ليسا أيضا من ضمن المنافسين المريحين تماما".

وأشار لويف إلى أن خطورة أوكرانيا وأيرلندا الشمالية تكمن في "المرتدات والتنظيم الدفاعي الجيد".

وتابع المدير الفني لألمانيا "نحن المرشحون ونرغب في تصدر المجموعة".