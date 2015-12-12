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في حضور نيمار.. برشلونة يختار قائمته لمونديال الأندية

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في حضور نيمار.. برشلونة يختار قائمته لمونديال الأندية في حضور نيمار.. برشلونة يختار قائمته لمونديال الأندية

برشلونة (إفي): استدعى المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي مارتينيز، مهاجمه البرازيلي ينمار دا سيلفا لقائمة الـ23 لاعبا الذي سيسافرون غدا الأحد لليابان للمشاركة في مونديال الأندية، وذلك على الرغم من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى حرمته من المشاركة مع الفريق في آخر مواجهتين.

وأعلن إنريكي قائمة الفريق عقب مباراة اليوم في الجولة الـ15 من الليجا أمام ديبورتيفو لاكورونيا وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وشهدت القائمة غياب اللاعب المصاب رافينيا ألكانتارا بالإضافة إلى لاعبي الوسط أردا توران وأليكس فيدال، اللذين لا يمكنهما المشاركة مع الفريق قبل بداية العام الجديد، في الوقت الذي شهدت فيه انضمام عنصرين من فريق الشباب وهما لاعبي الوسط: سيرجي سامبر وجيرارد جومباو.

وستشارك الكتيبة الكتالونية في هذه البطولة بدءا من الدور قبل النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه الفائز من المواجهة التي ستجمع بين جوانجزو إيفرجراند الصيني، بطل آسيا، وكلوب أمريكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، غدا الأحد.

ويسعى البلوجرانا لإضافة اللقب الثالث لخزائنه، بعد لقبي 2009 و2011 ، للانفراد بالرقم القياسي الذي يشاركه إياه في الوقت الحالي كورنثيانز البرازيلي.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفريق:

حراسة المرمى: مارك-أندري تير شتيجن - كلاديو برافو

الدفاع: جوردي ماسيب -جيرارد بيكيه - دانييل ألفيش - دوجلاس بيريرا - خافيير ماسكيرانو - توماس فيرمايلين - جيريمي ماتيو - أدريانو كوريا - جوردي ألبا - مارك بارترا

الوسط: إيفان راكيتيتش - سرجيو بوسكيتس - أندريس إنييستا - جيرارد جومباو - سيرجي سامبر - سيرجي روبرتو

الهجوم: لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - منير الحدادي - ساندرو راميريز.

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