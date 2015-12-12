صور| تعليم أسوان يقرر إخلاء مدرسة صناعية بإدفو عقب افتتاحها‎

شكى أولياء أمور مدرسة الرمادي قبلي الثانوية الصناعية الجديدة بإدفو، بصدور قرار إخلاء المدرسة عقب افتتاحها وعودة الطلاب إلى مدرسة أخرى بسبب وجود عجز في مدرسي أحد الأقسام.

قال محمد وزيرعبدالفتاح، رئيس جمعية تنمية المجتمع بالرمادي قبلي بأدفو، إنه تم تسليم مدرسة الرمادي قبلي الثانوية الصناعية المشتركة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى التربية والتعليم في 31 مايو الماضي، وتم إنتداب أعضاء هيئة التدريس في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لاستلام الأثاث والتجهيزات الواردة للمدرسة الجديدة.

وأضاف أن إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسوان أصدرت توجيهات إلى مسئولي المدرسة الجديدة لاستلام ملفات الطلاب الجدد في ثلاث تخصصات، وفي 29 أكتوبر الماضي صدرت أوامر بتوجه طلاب الرمادي قبلي إلى مدرستهم الجديدة، وتم استكمال هيئة التدريس تباعًا وانتظمت الدراسة بالمدرسة.

و أوضح أن لجنة من إدارة التعليم الصناعي والتدريب بالقاهرة حضرت إلى إفو لمعاينة المدرسة وبرفقتهم مسئولين بالتربية والتعليم بأسوان وفوجئ أولياء الأمور بصدور قرار من اللجنة بإخلاء المدرسة وإعادة الطلاب إلى مدرسة الرمادي بحري رغم اكتمال كافة الإنشاءات والاستعدادات بمدرسة الرمادي قبلي الصناعية.

وطالب محمد وزير، بضرورة صدور قرار وزاري بتشغيل مدرسة الرمادي قبلي الثانوية الصناعية بإدفو حرصًا على مصلحة الطلاب والابقاء على حُسن سير العملية التعليمية في هذه المدرسة التي طالب الأهالي بإنشاءها على مدار 22 عامًا كاملة، وكلفت الدولة ملايين الجنيهات وعدم تشغيلها سوف يعرضها إلي التخريب واهدار المال العام.