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إصابة مروحية عراقية بسقوط قذائف هاون على قاعدة سبايكر بتكريت

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إصابة مروحية عراقية بسقوط قذائف هاون على قاعدة سبايكر بتكريت إصابة مروحية عراقية بسقوط قذائف هاون على قاعدة سبايكر بتكريت

>أعلن مصدر أمنى عراقى مساء اليوم السبت، إصابة طائرة مروحية جاثمة على الأرض وعسكرى عراقى بسقوط قذائف هاون على قاعدة سبايكر شمالى تكريت.

وقال المصدر، إن تسع قذائف هاون أطلقت من جهة الغرب سقطت مساء اليوم على أماكن متفرقة من قاعدة سبايكر، ما أسفر عن إصابة مروحية وعسكرى عراقي.

وأوضح أنه تم نقل ثلاث طائرات أخرى كانت موجودة فى القاعدة إلى قاعدة آخرى فى سامراء تحسبا من إصابتها بقصف جديد.

وترابط فى قاعدة سبايكر أربع مروحيات هجومية روسية الصنع من طراز mi,28 و mi35 تستخدم لأغراض الاسناد الجوى فى قاطع شمالى صلاح الدين.
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