أخبار فلسطين اليوم.. جميل مزهر يدعو لتصعيد الهبة الجماهيرية الحالية

ركزت اخبار فلسطين اليوم على دعوة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى إنهاء الانقسام الفلسطينى وتصعيد الهبة الجماهيرية الحالية، وتناولت اخبار فلسطين اليوم دعوة حنان عشراوى المجتمع الدولى والدول العربية إلى عقد مؤتمر دولى عاجل لحل القضية الفلسطينية.>وقال عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية (يسار) مسئول فرعها فى قطاع غزة جميل مزهر - فى كلمة خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها بمدينة غزة فى ذكرى انطلاقتها الـ48 ظهر اليوم السبت - "إن الانتفاضة المتصاعدة جسدت وحدة الوطن والإرادة والدم، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية بعد التهميش المتعمد".

وابرزت اخبار فلسطين اليوم ما ذكره جميل مزهر بأن المظاهر العفوية لهذه الانتفاضة التى جاءت بعد تراكمات واعتداءات صهيونية أعطاها مساحة للاستمرارية والتحليق بعيدا وعاليا عن كل سياسات الانقسام، وجماعات المصالح وادواتها".

وتناولت اخبار فلسطين اليوم توجيه مزهر رسالة لمن وصفهم بـ"الواهمين بالحل التسووى والمشروع الأمريكى واللجنة الرباعية والأجندات الخارجية"، قائلا "لقد خاب فألكم فالانتفاضة مستمرة ولن يستطيع أحد إيقافها، وهى الكفيلة بتحطيم عربدة الاحتلال وإجباره على التسليم بحقوقنا".

وأضاف "أن الانتفاضة ستستمر بوتائرها رغم محاولات إجهاضها، والانشغال بالصراع على كعكة السلطة، موجها رسالة لطرفى الانقسام (فتح وحماس)، قائلا "كفى رهانا خاسرا على السلطة وراهنوا على شعبكم".

وابرزت اخبار فلسطين اليوم دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى اليوم السبت المجتمع الدولى والدول العربية إلى عقد مؤتمر دولى عاجل لحل القضية الفلسطينية.

وأكدت عشراوى فى بيان لدى استقبالها مبعوث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف فى مقر منظمة التحرير فى رام الله على أهمية عقد المؤتمر الدولى لـ"اتخاذ قرارات وخطوات تحدد الأهداف والمرجعيات لإنهاء الاحتلال ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي".