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فيديو| وزير الري: نبهت شكري إلى وجود ميكروفون «الجزيرة» وتصرفه طبيعي

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فيديو| وزير الري: نبهت شكري إلى وجود ميكروفون «الجزيرة» وتصرفه طبيعي فيديو| وزير الري: نبهت شكري إلى وجود ميكروفون «الجزيرة» وتصرفه طبيعي

وزير الري

قال حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، إن تصرف وزير الخارجية سامح شكري بإلقاء ميكروفون الجزيرة أسفل المنضدة التي كان جالسًا عليها، كان تصرفًا إراديًا سيقوم به أي شخص جالس مكان الوزير ووجد نفسه أمام هذا الميكروفون.

وأشار المغازي إلى أنه من لفت نظر وزير الخارجية لوجود ميكروفون الجزيرة على منضدته.

وقال المغازي في مداخلة هاتفية في بيرنامج “البيت بيتك  إلى أن مفاوضات، اليوم السبت وأمس،  حول سد النهضة كانت صعبة، مشيرًا إلى أن لمفاوض المصري وضع ومصالحها أمامه معبرًا عن أمله في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
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