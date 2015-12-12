الشرطة الألمانية تستخدم مدافع المياه لتفريق محتجين على مسيرة للنازيين الجدد

استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه لتفريق محتجين يساريين بعد أن حاولوا اعاقة مسيرة لنشطاء من النازيين الجدد في لايبزيج يوم السبت.

وبحسب رويترز ذكرت صحيفة ألمانية أن نحو ألف محتج من المناهضين للفاشية أضرموا النار في صناديق القمامة والحواجز الخشبية لمنع 200 من أنصار جماعات صغيرة من النازيين الجدد من السير في المدينة.

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في أعمال العنف وإن الموقف لا يزال متوترًا. ولم تذكر ما اذا كان المصابون من المدنيين أو الشرطة.

وأضافت الشرطة أن الضباط الذين يحاولون عدم اقتراب أي مظاهرة من الأخرى تعرضوا لهجوم من الحشد اليساري الأكبر عددا.

وتشهد لايبزيج ودريسدن وهي مدينة أخرى في شرق البلاد عدة مظاهرات من جماعات مناهضة للهجرة للاحتجاج على سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين التي تنتهجها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل . وغالبًا ما تتم مواجهة مثل هذه الاحتجاجات بمظاهرات مناهضة.

ولم تذكر الشرطة ما اذا كانت مسيرة النازيين الجدد تهدف للاحتجاج على سياسة الحكومة المتعلقة باستقبال اللاجئين.

ومن المتوقع أن يصل عدد الساعين للجوء في ألمانيا هذا العام إلى أكثر من مليون شخص.