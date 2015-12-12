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محمد منير يظهر بشخصيته الحقيقية في مسلسله الجديد

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السبت 12-12-2015 15:33

أكد محمد فوزي منتج مسلسل"المغني"، الذي يُنتظر تقديمه في شهر رمضان المقبل، أن العمل لا يعدّ سرداً لقصة حياة المطرب محمد منير، مثلما نشرت بعض التقارير الصحافيّة.
وأضاف في اتصال تليفوني ببرنامج et بالعربي، الذي تعرضه فضائية mbc، أن منير سيظهر بشخصيته الحقيقية في الأحداث، التي كتبها وليد يوسف، والتي يقوم بإخراجها شريف صبري.

 

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