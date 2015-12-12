أديل: الأمومة مملّة وجعلتني غير سعيدة

أعلنت النجمة العالمية Adele أن الأمومة أبعدتها عن الساحة الغنائية لمدة 4 أعوام،قبل أن تقرّر العودة بواسطة ألبومها الأخير الذي حمل اسم "25".

وفي حديث أجرته مع الإعلامي مات لوير في هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية NBC، أوضحت Adele أن شعور الأمومة جعلها إنسانة حساسة وأثر في حياتها الشخصية والفنية، إذ اهتمّت في الفترة الأخيرة بكتابة أغنيات تتّسم بطابع الحزن، وظهر ذلك واضحاً في الأغنية التي أبكت العالم على مواقع التواصل الاجتماعي "Hello".

وأوضحت النجمة البريطانية أن الامومة تجعلها في بعض الأحيان تشعر بالملل، وبأنها إنسانة غير سعيدة، وكشفت عن شعور الذنب الذي ينتابها بسبب اضطرارها إلى ترك طفلها، بسبب انشغالها بأعمالها الفنية، مشيرة إلى أن صديقها يساعدها على أن تواصل نجاحاتها الفنية بسبب مساندته لها.

يُذكر أن ألبوم "25" حقّق رقماً قياًسيا في الولايات المتحدة ببيعه 3.3 ملايين نسخة في الأسبوع الأول من إصداره، وفقاً لبيانات مجلة نيلسون الأمريكية.

وحقق الألبوم مبيعات تجاوزت 800 ألف نسخة، في الأسبوع الأول من إصداره في المملكة المتحدة، وتجاوزت المبيعات الـ86 من الألبومات اللاحقة في القائمة مجتمعة.

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