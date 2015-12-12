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محمد علي كلاي يدعم المسلمين بعد تصريحات ترامب العنصرية

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السبت 12-12-2015 16:45

وجّه أسطورة الملاكمة السابق محمد علي كلاي انتقاداً غير مباشر إلى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي دعا إلى فرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كلاي البالغ من العمر 72 عاماً، وهو أحد أشهر الأمريكيين المسلمين قال: "نحن كمسلمين علينا أن نتصدّى لأولئك الذين يستخدمون الإسلام لتحقيق مآربهم الشخصية".
وأضاف: "أنا مسلم، ولا يوجد شيء يمت إلى الإسلام في قتل أناس أبرياء في باريس وسان برناردينو أو أيّ مكان آخر في العالم... المسلمون الحقيقيون يعرفون أن العنف الوحشي يتعارض مع صميم مبادئ الدين الإسلامي".
وفي تقرير بثته محطة تلفزيون "إن.بي.سي نيوز"، جاء أيضاً قول كلاي: "أعتقد أنه يجب على زعمائنا السياسيين أن يستخدموا موقعهم لتحقيق تفاهم بشأن ديانة الإسلام وتوضيح أن هؤلاء القتلة الضالين ضلّلوا آراء الناس بشأن حقيقة الإسلام".
يُشار إلى أن تصريحات أثارت سابقاً غضب Mark Zuckerberg مؤسس موقع فيس بوك، إذ قال: "سوف نقاتل لحماية حقوقكم وتأمين بيئة سلمية وآمنة بالنسبة إليكم".

 

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