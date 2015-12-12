ماجد المهندس يبحث عن حبيبته في رومانيا

لايتوقف برنس الغناء ماجد المهندس عن إستمراره بتقديم كل ماهو جديد سواء في نوعية الاغاني أو بطريقة تصويرها .

وفي أجواء رومانسية ساحرة في رومانيا بمدينة بوخارست، وبمشاهد رائعة بدأ عرض جديد الفنان ماجد المهندس فيديو كليب اغنية "انا بلياك" على قناة روتانا لليوتيوب على أن يعرض يوم الخميس المقبل على جميع محطات روتانا، والأغنية من كلمات رائد الأديب وألحان أزهر حداد واخراج المخرج فادي حداد وإستغرق التصوير يومين بانتاج ضخم وتقنيات عالية الجودة .

ويبدأ الفيديو كليب بمشهد جسر بوخارست الذي يعتبر من معالم المدينة السياحية وتم تصويره بكاميرا من الجو، لعكس جمالية المكان الساحر ويظهر المهندس بلقطات رائعة يبحث عن حبيبته في انحاء المدينة إلى آخر القصة الرومانسية التي سوف يتابعها المشاهدين عند عرض الفيديو كليب .

و صرح الفنان ماجد المهندس عن تجربته الجديدة قائلاً :



"أنا سعيد بالنتيجة وردود الأفعال الرائعة من الجمهور التي لمستها من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي بأول ساعات اطلاق الأغنية، مشيراً إلى أنه سيحيي حفل رأس السنة الميلادية في مدينة دبي بتاريخ 31/12/2015 في فندق الردس كارلتون بمشاركة الفنانة اليسا والفنان وليد الشامي في حفل ضخم من تنظيم شركة روتانا".

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